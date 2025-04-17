В Самаре два человека погибли в ДТП с Lada Granta и мотоциклом

Смертельная авария произошла в Самаре днем в четверг, 17 апреля. Происшествие случилось в 13:55 (MSK+1) на улице Авроры в Октябрьском районе города. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Водитель 1998 года рождения за рулем автомобиля Lada Granta ехал со стороны улицы Гагарина, при повороте на Печерскую не уступил дорогу и врезался в мотоцикл под управлением водителя 1996 года рождения, который ехал по встречной полосе.

В результате происшествия на месте ДТП погибла пассажир автомобиля – женщина 2001 года рождения. Мотоциклиста госпитализировали, но он умер от травм в машине скорой помощи по дороге в реанимацию. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Георгий Портнов