В Ростове прошел конкурс детской казачьей песни

В Ростове-на-Дону состоялся детский конкурс казачьей песни, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие проходило в «Доме офицеров» Южного военного округа, сообщает СУ СК России по Ростовской области в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области

В этом году перед жюри выступили 14 коллективов и 25 солистов из различных музыкальных школ, студий и образовательных учреждений ЮФО. Участники продемонстрировали не только вокальное мастерство, но и глубокое понимание традиций донского казачества, отмечается в сообщении. Победители отправятся на главный этап конкурса в Москве.

Мария Хоперская