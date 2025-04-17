Сочинский нацпарк стал самой посещаемой ООПТ в России

Сочинский национальный парк возглавил рейтинг особо охраняемых природных территорий России по числу посетителей в первом квартале 2025 года. Согласно информации Росзаповедцентра Минприроды, с января по март парк посетили свыше 1 млн человек. Наибольший поток пришелся на январь — более 400 тыс. человек, в феврале и марте ежемесячно отмечалось свыше 300 тыс. визитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Кубани Фото: прокуратура Кубани

Вторую строчку по посещаемости занял национальный парк «Лосиный остров», принявший более 850 тыс. гостей. Замыкает тройку лидеров Кисловодский национальный парк в Ставропольском крае, с показателем свыше 790 тыс. человек. Всего за отчетный период объекты заповедного фонда страны привлекли 3,9 млн посетителей, что на 1,6 млн больше, чем в аналогичный период прошлого года.

По итогам 2024 года посещаемость особо охраняемых территорий Сочи превысила 3,4 млн человек, что почти в полтора раза выше показателей 2023 года. Отдельные туристические маршруты в период новогодних праздников 2024–2025 годов зафиксировали рост потока до 30%.

Наибольшим спросом у туристов и местных жителей пользуются такие локации, как Сочинский дендрарий, Змейковские и «33 водопада», водопады Псыдах и Шапсуг, гора Большой Ахун, Агурское ущелье, урочище Ажек и вольерный центр «Лаура».

Вячеслав Рыжков