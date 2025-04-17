В Самарской области за три месяца ввели в эксплуатацию на 39% меньше жилья, чем годом ранее
С января по март текущего года на территории Самарской области сдали в эксплуатацию 355 тыс. кв. м жилых помещений. Это на 39% показателя за аналогичный период прошлого года. Соответствующие данные опубликованы на сайте единой информационной системы жилищного строительства (наш.дом.рф).
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Из введенного объема жилья большая часть приходится на индивидуальные жилые дома — 307 тыс. кв. м (-25%). В многоквартирных домах сдали 48 тыс. кв. м (-73%).
В марте текущего года в регионе ввели в эксплуатацию 119 тыс. кв. м жилых помещений, что на 32% меньше показателя за март 2024 года.