В Самарской области за три месяца ввели в эксплуатацию на 39% меньше жилья, чем годом ранее

С января по март текущего года на территории Самарской области сдали в эксплуатацию 355 тыс. кв. м жилых помещений. Это на 39% показателя за аналогичный период прошлого года. Соответствующие данные опубликованы на сайте единой информационной системы жилищного строительства (наш.дом.рф).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Из введенного объема жилья большая часть приходится на индивидуальные жилые дома — 307 тыс. кв. м (-25%). В многоквартирных домах сдали 48 тыс. кв. м (-73%).

В марте текущего года в регионе ввели в эксплуатацию 119 тыс. кв. м жилых помещений, что на 32% меньше показателя за март 2024 года.

Руфия Кутляева