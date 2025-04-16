Ранее судимый сочинец организовал наркопритон в своей квартире

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с оперативно-сыскным отделом УВД Сочи обнаружили и ликвидировали притон для наркозависимых в квартире на улице Чебрикова. Об этом сообщает пресс-служба УВД курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

Организатором места для употребления запрещенных веществ оказался 50-летний местный житель, ранее имевший судимость. В ходе осмотра помещения правоохранители нашли приспособления для приема наркотических средств.

Шестерых посетителей притона привлекли к административной ответственности за употребление запрещенных веществ. Владельцу квартиры предъявлено обвинение по ст. 232 УК РФ (содержание притонов), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

«Ъ-Сочи» писал, что в Адлере полицейские задержали 30-летнего мужчину, который у себя в квартире организовал лабораторию по производству мефедрона для личного употребления. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Мария Удовик