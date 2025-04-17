В Канаше Чувашской Республики полиция выясняет обстоятельства аварии, в которой погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии расследуют ДТП с двумя погибшими

Фото: Пресс-служба МВД России по Чувашской Республике В Чувашии расследуют ДТП с двумя погибшими

Фото: Пресс-служба МВД России по Чувашской Республике

По данным ведомства, сегодня ночью 20-летний водитель Lada Granta, не имеющий прав, на регулируемом перекрестке выехал на встречную полосу. Автомобиль задел поворачивавший налево ВАЗ-2107 и на полном ходу врезался в столб.

Двое пассажиров Granta — юноши 16 и 19 лет — скончались на месте. Водителя и еще двух пассажиров автомобиля доставили в больницу. Предварительно установлено, что машина принадлежит отцу молодого человека.

Артём Дергунов