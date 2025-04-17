Путин встретился с освобожденным из плена Хамас внуком ростовского врача

В ночь с 17 на 18 апреля президент России Владимир Путин встретился в Кремле с Александром Труфановым и его семьей, освобожденными из плена боевиков палестинского движения «Хамас». Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин пообщался с Александром Труфановым, внуком доктора из Ростова Ирины Тати, а также с его матерью и невестой. Александр выразил признательность президенту за оказанное содействие в освобождении заложников из сектора Газа.

Напомним, 27-летнего Александра Труфанова похитили из своего дома в Израиле вместе с 50-летнй матерью Еленой, 70-летней бабушкой Ириной Татти и подругой Сапир Коэн. Ирина Татти долгие годы работала врачом и доктором-фтизиатром в детской поликлинике Ростова. Несколько лет назад она переехала к дочери в Израиль. Их семья проживала в небольшом поселении недалеко от сектора Газа.

Семья находилась в неволе у палестинской группировки около двух месяцев. Первыми были освобождены Ирина Татти и ее дочь. Спустя несколько дней была освобождена и Сапир Коэн, невеста внука Ирины. Александр Труфанов, внук Ирины, провел в плену полтора месяца. Его освобождение произошло в феврале 2025 года.

Валентина Любашенко