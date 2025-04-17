Для строительства метротрамвая в Челябинске снова не нашли подрядчика

На участие в аукционе по строительству линии метротрамвая по улице Каслинской в Челябинске от АО «Моспроект-3» не заявилась ни одна компания. Стоимость работ оценивалась в 5,3 млрд руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчику предстояло с помощью тоннелепроходческого комплекса построить часть линии метротрама «Север — Юг» на улице Каслинской. Планировалось, что работы начнутся в ноябре текущего года, а закончатся в январе 2027-го.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее АО «Моспроект-3» объявлял конкурс на выполнение работ по сборке тоннелепроходческого комплекса, прокладке и обделке тоннелей для метротрамвая в Челябинске стоимостью 8,8 млрд руб. В аукционе также не приняла участие ни одна компания.

Виталина Ярховска