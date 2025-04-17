С начала года «Россети Тюмень» выявили более 900 незаконных подвесов ВОЛС тюменских провайдеров

С января по март 2025 года «Россети Тюмень» выявили более 900 подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на своих объектах без заключения соответствующих договоров. Энергетики направили операторам связи требования ликвидировать нарушения.

Вес кабеля и его натяжение между опорами ЛЭП требуют обязательного расчета, а неучтенная нагрузка может приводить к технологическим нарушениям: повреждениям энергообъектов и перебоям электроснабжения потребителей. Кроме того, незаконные действия провайдеров угрожают жизни и здоровью их сотрудников, выполняющих монтаж ВОЛС, а также затрудняют ремонтно-профилактические и аварийно-восстановительные работы на ЛЭП.

Для пресечения неправомерной деятельности операторов связи энергетики регулярно проводят рейды на своих объектах. В большинстве случаев правоотношения с провайдерами удается урегулировать. Если владельцы телекоммуникаций отказываются признать факт незаконного размещения своего имущества на опорах ЛЭП и не принимают необходимые меры, то специалисты энергокомпании демонтируют ВОЛС.

Сообщить о фактах несогласованного размещения линий связи на опорах воздушных линий можно по телефону единого контактного центра 8-800-220-0-220 (анонимность гарантируется).