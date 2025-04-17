Дело находящегося в США можгинца о публикациях в качестве агента поступило в суд

Административное дело находящегося в США 39-летнего можгинца о публикациях в интернете политических материалов и сообщений относительно бизнесмена Михаила Ходорковского (признан иностранным агентом) поступило в местный райсуд, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

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Фигуранта привлекают за осуществление деятельности в качестве иноагента, будучи не включенным в соответствующий реестр, без признаков «уголовно наказуемого деяния» (ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ, до 50 тыс. руб. штрафа).

Из материалов дела следует, что удмуртское управление Минюста выявило, что фигурант разместил в интернете 27 публикаций об осуществлении политической деятельности, попадающей под федеральное законодательство «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» (ст. 4 №255-ФЗ). Кроме того, «установлены факты» распространения можгинцем сообщений и материалов про Михаила Ходорковского (признан иностранным агентом).

Заседание по административному делу назначили на 14 мая 2025-го. В конце марта «Ъ-Удмуртия» писал, что можгинца заочно заключили под стражу по делу о призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Фигурант объявлен в международных розыск.