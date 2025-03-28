Жителю Удмуртии избрали арест по делу о призывах к терроризму из США

Находящемуся в США 39-летнему жителю Можги избрали меру пресечения в виде заключения под стражу по делу о призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы), сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что осенью 2022-го фигурант, находясь в США, написал в одном из ижевских сообществ во «ВКонтакте» текст, содержащий призывы к терроризму. Обвиняемый объявлен в международный розыск.

Решение заключить фигуранта под стражу принял 28 марта Можгинский райсуд Удмуртии. Судебная инстанция учла при этом, что обвиняемый скрывается от органов предварительного следствия, покинул постоянное место жительства и регистрации, а также то, что он находится за пределами РФ.