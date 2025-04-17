Авито ведет разработку сервиса безопасной сделки

На платформе Авито планируют внедрить сервис безопасной сделки. Об этом сообщил директор направления «Авито Услуги» Александр Куроптев, отвечая на вопрос корреспондента «Ъ Волга-Урал».

Новый сервис собираются запустить в пилотных регионах, сейчас решается вопрос, кто попадет в этот список. Конкретные сроки запуска сервиса директор направления «Авито Услуги» назвать затруднился, но отметил, что первые тесты безопасной сделки планируют провести в этом году.

Александр Куроптев заявил, что на платформе очень важно иметь возможность безопасной сделки, т.к. пользователям трудно переводить аванс за услугу незнакомому человеку. При этом исполнитель также не до конца уверен, что он получит оплату в полном объеме после оказанной услуги.

Диана Соловьёва