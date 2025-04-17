ФСБ выявила новый эпизод в деле директора челябинского МУП «Коммет»

В Челябинске обвиняемый в мошенничестве директор муниципального предприятия «Коммет» Сергей Кочнев подозревается в совершении еще одного коррупционного преступления. Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

По версии следствия, с мая 2024 года по февраль 2025-го директор предприятия подписывал распоряжения о премировании ряда сотрудников, суммы премий были завышены, а подчиненные передавали руководителю часть денег, которыми он распоряжался по своему усмотрению.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в феврале этого года сотрудники УФСБ России по региону задержали директор МУП «Коммет» Сергея Кочнева и его заместителя Владимира Горошко. Им было предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, руководители заключали фиктивные договоры подряда с аффилированными индивидуальными предпринимателями на техобслуживание электросетей, которые не принадлежали предприятию и находились в аренде у ресурсоснабжающей организации, которая занималась их обслуживанием. Из бюджета, по данным следствия, за якобы выполненные работы было потрачено 2,2 млн руб. Директор МУП и его заместитель находятся в следственном изоляторе.