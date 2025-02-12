В Челябинске задержали сотрудников МУП «Коммет» по подозрению в мошенничестве

Сотрудники управления ФСБ РФ по Челябинской области задержали директора муниципального унитарного предприятия «Коммет» Сергея Кочнева и его заместителя. Их подозревают в мошенничестве и хищении более 2,2 млн руб., сообщает пресс-служба УФСБ.

По данным правоохранителей, руководитель предприятия и его заместитель заключали фиктивные договоры подряда с аффилированными индивидуальными предпринимателями на техническое обслуживание электросетей МУП «Коммет». Работы оплачивались деньгами из бюджета учреждения.

Электросети при этом не принадлежали МУПу на момент совершения этих сделок. Имущество было арендовано крупной ресурсоснабжающей организацией. По этой причине его обслуживание фактически не осуществлялось. Однако сотрудники «Коммета» подписывали акты приемки выполненных работ и оплачивали их. После этого аффилированные лица возвращали деньги заказчику.

С помощью этой схемы задержанные с декабря 2023-го по февраль 2025 года похитили более 2,2 млн руб. В настоящий момент сотрудники ФСБ провели обыски на местах работы и жительства фигурантов. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В июле 2023 года Металлургический районный суд признал бывшего руководителя МУП «Коммет» Илью Зарипова виновным в получении взятки в особо крупном размере. Ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы условно.

МУП «Коммет» зарегистрировано в Челябинске в 1998 году. Учредителем организации является комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города. Предприятие оказывает услуги по передаче электрической энергии на территории Челябинской области. По данным «СПАРК-Интерфакс», Сергей Кочнев руководит МУП «Коммет» с 18 июля 2022 года. Предыдущий директор Илья Зарипов занимал этот пост меньше месяца — с 28 июня по 17 июля 2022-го. Выручка «Коммета» в 2023 году составила 428,9 млн руб., чистый убыток — 19,6 млн руб.