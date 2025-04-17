«Искусственный интеллект — это очередной этап развития технологий автоматизации»

Искусственный интеллект сегодня скорее благо или угроза? В чем технология превосходит человека уже сейчас? И как она изменит рынок труда в ближайшем будущем? Эти вопросы в рамках международной конференции Data Fusion, посвященной экономике данных и искусственному интеллекту, экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с заместителем директора Института искусственного интеллекта МГУ Андреем Груниным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Института искусственного интеллекта МГУ Фото: Пресс-служба Института искусственного интеллекта МГУ

— Искусственный интеллект — это благо или угроза для человеческого существования?

— Это некий инструмент, который можно по-разному применять. И история показывает, что любая новая технология увеличивает производительность труда и, как следствие, благосостояние людей. Таким образом, конечно же, искусственный интеллект является благом. Но развитие технологий не сильно зависит от того, хотим мы их развивать или нет — кто-то может получить уникальное преимущество, поэтому все равно будет их развивать. Этот процесс остановить невозможно, его можно только регулировать, контролировать его применение, направлять в полезное русло и решать те проблемы, которые возникают в связи с его массовым внедрением. Например, одна из ключевых проблем в связи с ИИ — это перестройка рынка труда. Но, повторюсь, в целом это благо, как любая технология, она будет давать полезный экономический эффект.

— Раньше я специально запрашивал мнение специалистов, которые на рынке облигаций занимаются своп-операциями. Сейчас я обращаюсь к искусственному интеллекту, и он мне выдает на высоком уровне полный анализ рынка облигаций, причем довольно быстро. В связи с этим вопрос: насколько сейчас искусственный интеллект может конкурировать с человеческим в этом смысле?

— Вопрос отчасти философский. Где находится граница развития и докуда в этом развитии может дойти ИИ? На мой взгляд, мы просто имеем дело с совершенно разными видами интеллектов, потому что они имеют разную природу, хотя имеют общее слово в названии. Но области их применения будут всегда отличаться. Конечно, мы видим быстрый рост сложности задач, с которыми справляется искусственный интеллект, некоторые из них сопоставимы по знаниям с уровнем для PhD-студентов. Но до какой границы и уровня сложности мы можем дойти в этой технологической парадигме — вопрос открытый. Я приведу здесь следующую математическую аналогию: искусственный интеллект — это очередной этап развития технологий автоматизации, каждый виток которой продвигает нас вперед, но это некая бесконечная последовательность.

— Институт искусственного интеллекта МГУ провел большое исследование в этой сфере по заказу ВТБ, и на конференции Data Fusion оно активно обсуждалось. К каким ключевым выводам вы пришли в процессе исследования?

— Основные вызовы в развитии технологий связаны с ресурсной ограниченностью, в первую очередь данных и вычислительных мощностей. Именно здесь необходимо искать новые подходы для их преодоления, чтобы можно было дальше развивать искусственный интеллект. Кроме того, согласно оценке экспертов, большие изменения ждут рынок труда. Есть профессии, которые уже сейчас можно в значительной степени заменить ИИ — копирайтеры, программисты, юристы.

Также существует некая недооценка влияния искусственного интеллекта на образование, потому что его ждет достаточно сильная трансформация и пересмотр даже базовых подходов к образованию в целом — то, чему мы учим, как мы учим. ИИ может анализировать очень большое количество задач, но его применение рождает некие проблемы в текущей парадигме обучения, например, в части контрольных заданий, экзаменов и так далее. И это требует действительно полноценного пересмотра.

В рамках исследования был отмечен ряд неочевидных рисков. Во-первых, опасность «очеловечивания» моделей искусственного интеллекта — с точки зрения психологии это такой интересный риск, с которым придется работать. Во-вторых, риск утраты субъектности и критического мышления. Это имеет отношение к образованию, и нужно понять, как это компенсировать в процессе массового внедрения в него искусственного интеллекта. В-третьих, это хайп и разочарование от него, потому что сейчас мы наблюдаем некий виток развития ИИ, когда большие ожидания от его применения. Но все развивается по некой спирали и циклами, поэтому, конечно же, реальность оказывается чуть более ограниченной.