В Челябинске водителя трамвая будут судить за наезд на двух подростков

Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летней сотрудницы «ЧелябГЭТа», обвиняемой по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим трамваем, правил дорожного движения). Находясь за рулем трамвая, она наехала на двух подростков, один из которых получил травмы, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, 20 января водитель на перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавской наехала на 15-летнюю школьницу и 14-летнего велосипедиста, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора. Девушка оказалась под колесами транспорта. Подростка отбросило на несколько метров, где он ударился об машину. Его доставили в больницу с тяжелыми травмами. Школьница не пострадала.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», вскоре после инцидента водителя привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора) и ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам). В марте прокуратура Челябинска внесла представление руководителю ООО «ЧелябГЭТ» об устранении нарушений закона, а начальница маршрутов городского транспорта получила выговор.

Виталина Ярховска