Сотрудница «ЧелябГЭТа» получила выговор из-за ДТП с пострадавшим подростком

Прокуратура Челябинска после проверки в связи с наездом водителя трамвая на подростка в январе внесла представление руководителю ООО «ЧелябГЭТ» об устранении нарушений закона. Начальницу маршрутов городского транспорта привлекли к дисциплинарной ответственности в виде выговора, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УКВЗ Фото: Пресс-служба УКВЗ

Установлено, что 20 января 2025 года на перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавской трамвай под управлением 62-летней сотрудницы «ЧелябГЭТ» наехал на несовершеннолетнего велосипедиста и школьницу, передвигавшихся на зеленый сигнал светофора. Девушка оказалась под колесами транспорта, а подростка отбросило на несколько метров, где он ударился об машину. Только после этого трамвай затормозил. Подросток получил травмы различной степени тяжести, его доставили в больницу. Вскоре после инцидента водителя привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора) и ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам). Также было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Проверка прокуратуры показала, что сотрудница «ЧелябГЭТ» нарушила ПДД и требования должностной инструкции — во время движения она обилечивала пассажиров. Это произошло из-за ненадлежащей организации стажировок водителей и соответствующих инструктажей со стороны руководства предприятия. Совместно с отделом Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску работникам компании даны разъяснения о неукоснительном соблюдении ПДД. Кроме того, ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой города на контроль.

Виталина Ярховска