Инженер «Ставропольэнерго» осужден на 7 лет колонии за взятку

Ведущий инженер «Ставропольэнерго» Алексей Романов приговорен к 7 годам колонии строгого режима за получение взятки в 450 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ставропольскому краю.

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Согласно информации ведомства, руководитель сектора технологических присоединений Алексей Романов предложил представителям ООО «Волдтрансфер» свое содействие. За вознаграждение он обещал обеспечить увеличение мощности электропитания на производстве компании.

Оперативники задержали инженера с поличным в момент передачи денег. По итогам расследования Промышленный районный суд краевой столицы обязал также взыскать с подсудимого всю сумму взятки. Приговор вступил в законную силу.

Николай Аксенов