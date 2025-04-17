В Самарской области запретят продажу алкоголя на последний звонок и во время выпускных

Полный запрет на розничную продажу алкоголя будет введен на ряде территорий Самарской области в период последних звонков и выпускных вечеров. Распоряжения регионального правительства опубликованы на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, в Самаре ограничат продажу алкоголя 24 мая и 28 июня с 8:00 до 23:00 (MSK+1). В Отрадном купить спиртное нельзя будет 24 мая с 8:00 до 18:00 и 28 июня с 8 до 23:00. В Безенчукском районе запрет на продажу алкоголя будет действовать 24 мая с 8 до 23:00. Исключение в эти дни будет сделано только для точек общественного питания, где можно будет приобрести спиртное.

Георгий Портнов