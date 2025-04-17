Суд обязал мэрию Уфы зарегистрировать в собственность леса в Зеленой Роще

Советский райсуд Уфы удовлетворил иск Башкирского природоохранного межрайонного прокурора Евгения Гуслова к городской администрации, указано в опубликованном на сайте суда решении.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в сентябре 2024 года мэрия Уфы разрешила ООО «Специализированный застройщик Проект С-62» разработать проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Сагита Агиша, Степана Злобина, Минигали Губайдуллина, Гали Ибрагимова и проектируемыми улицами ориентировочной площадью 30,9 га.

Как было указано в иске, в границах проектируемого квартала находятся лесные участки, на которые уфимская мэрия не зарегистрировала право собственности. Бездействие администрации, по мнению прокурора, «может повлечь предоставление таких территорий с лесными насаждениями под жилищную застройку, а это прямо противоречит правовому режиму их охраны».

Изучив материалы дела, суд согласился с доводами прокурора и обязал, в частности, городскую администрацию в течение шести месяцев со дня вступления решения в силу зарегистрировать право муниципальной собственности на спорный участок и внести соответствующие сведения в ЕГРН.

Венера Хисамова