На Алтае ждет суд владельца водного аттракциона, где пострадали дети

Завершено расследование уголовного дела о травмировании детей на водном аттракционе в Республике Алтай. Обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), предъявлено его владельцу, рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

По информации ведомства, 44-летний предприниматель организовал катание с водной горки на территории развлекательного комплекса в Чемальском районе. 23-го и 24 июля 2024 года при скатывании с водной горки были сбиты детьми, скатывающимися вслед за ними, 11-летний мальчик из Барнаула и 8-летняя девочка из Новосибирска. Пострадавшие получили тяжелые травмы (в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает).

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. «В целях экономии собственных средств на выплату зарплаты работникам и увеличения прибыли обвиняемый не обеспечил предусмотренные законом требования безопасности, в частности, при эксплуатации горки отсутствовал контроль со стороны инструкторов-спасателей»,— говорится в материалах расследования.

Илья Николаев