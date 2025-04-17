В челябинской агломерации запустят автобусы для садоводов 26 апреля

На территории челябинской агломерации 26 апреля начнут работать 19 сезонных автобусных маршрутов. Они предназначены для садоводов и дачников и будут работать до 28 сентября включительно, сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт.

Из 19 садовых маршрутов 14 запустят в Челябинске, четыре — в Копейске, один будет курсировать из Челябинска в Сосновский район. Семь маршрутов будут обслуживать автобусы большого класса. Это 21с ЧТЗ — ТЭЦ3, 55с Мамина — станция Межозерная (по Комарова, Самохина), 57с«Мамина — станция Межозерная (по Хохрякова, Зальцмана), 67с областная больница — СНТ «Вишневый, 70с Чистопольская — СНТ «Трубопрокатчик 2», 90с железнодорожный вокзал — Новосинеглазово, 93с ЧМК — СНТ «Авиатор 2».

Автобусы малого класса будут курсировать по семи направлениям: 16с ЧМК — Челябэнерго, 25с ДК Строителей — СНТ «Ферросад», 60с СНТ «Надежда» — СНТ «Вишневый», 65с железнодорожный вокзал — СНТ «Трубопрокатчик 4», 73с ЧТПЗ — СНТ «Кузнец 3», 84с ДК строителей — СНТ «Надежда», 184 автовокзал Центральный — СНТ «Полет 3». По маршруту 38с Чистопольская — СНТ «Трубопрокатчик 3» запустят большие и малые автобусы. В Копейске садовые маршруты №№ 12с, 17с, 27с, 28с будут обслуживать машины среднего класса.

По всем сезонным маршрутам, работающим по регулируемому тарифу, определены перевозчики.