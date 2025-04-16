Мэр Новочебоксарска устоял на посту

На внеочередном заседании Новочебоксарского городского собрания депутатам не удалось набрать необходимое количество голосов для отставки главы Новочебоксарска Максима Семенова, несмотря на поддержку инициативы главой Чувашии. Мэр города связывает попытку своего отстранения с «политическими интригами» перед предстоящими выборами в городское собрание. Эксперты напоминают, что глава Чувашии не может единоличным решением снять с должности главу Новочебоксарска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Новочебоксарска Максим Семенов

Фото: Соцсети главы Новочебоксарска Максима Семенова Мэр Новочебоксарска Максим Семенов

Фото: Соцсети главы Новочебоксарска Максима Семенова

На 72-м внеочередном заседании Новочебоксарского городского собрания депутатов 14 апреля рассматривался вопрос об отставке главы города Максима Семенова. Заместитель председателя Новочебоксарского городского Собрания депутатов Дмитрий Игнатьев сообщил «Ъ Волга-Урал», что депутатам не удалось принять решение об отставке, так как инициатива не получила необходимого количества голосов; точное количество проголосовавших он не назвал.

Кто такой Максим Семенов Максим Семенов родился 24 января 1977 года. С начала 2022 года работает в администрации Новочебоксарска (Чувашская Республика): сначала в должности заместителя главы по экономике и финансам, с декабря 2023 года — глава города. В 2011–2016 годах занимал пост заместителя главы администрации Чебоксар по экономическому развитию и финансам. В 2016–2019 годах был первым заместителем гендиректора ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики». С 2019 по 2022 год — начальник планово-экономического отдела МУП «КС г. Новочебоксарска» (ОСП «НГТС»). С 2020 года — директор РСП «Новочебоксарские городские сети». Женат, двое детей.

Депутат Государственного совета Чувашии от партии «Справедливая Россия» Владислав Солдатов, присутствовавший на заседании, рассказал «Ъ Волга-Урал», что из 18 голосовавших депутатов отставку поддержали 14 человек (среди них восемь представителей «Единой России», четыре — «Справедливой России», два — беспартийных). Четверо воздержались (все из «Единой России»). Для принятия решения требовалось не менее двух третей от общего числа депутатов — 17 голосов (всего в городском собрании 25 депутатов, из которых действующими считаются 20). По словам господина Солдатова, с обращением к главе республики с инициативой отставки мэра выступили восемь депутатов, из которых пятеро представляли «Справедливую Россию» и трое — «Единую Россию». В пресс-службе исполкома Новочебоксарска «Ъ Волга-Урал» сообщили, что Максим Семенов состоит в партии «Единая Россия».

Неделей ранее, 8 апреля, глава Чувашии Олег Николаев публично поддержал инициативу. «За систематическое невыполнение своих обязанностей Семенову М. Л. уже дважды были вынесены выговоры. Это огорчает и подчеркивает необходимость принятия решительных мер», — заявил тогда господин Николаев в своем Telegram-канале. По данным официального сайта «Справедливой России», господин Николаев является членом Центрального совета партии.

Максим Семенов, отвечая на запрос «Ъ Волга-Урал», заявил: «Вся ситуация была искусственно создана в результате политических интриг, связанных с предстоящими выборами в Новочебоксарское городское собрание депутатов. Депутаты НГСД и глава Чувашской Республики были введены в заблуждение».

Пресс-службы Олега Николаева и Чувашского регионального отделения партии «Единой России» на запросы «Ъ Волга-Урал» не ответили.

По мнению господина Солдатова, попытка отстранить мэра связана с приближающимися выборами в городское собрание, которые совпадут с выборами главы республики: «Многие депутаты нервничают, все хотят попасть в проходные списки, чтобы администрация их поддерживала».

Максим Семенов был назначен главой Новочебоксарска 26 декабря 2023 года после отстранения его предшественника Дмитрия Пулатова с должности главы администрации «по утрате доверия» в ноябре 2023 года.

Подобные конфликты между региональными и муниципальными властями случаются нечасто. В марте 2019 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко требовал отставки мэра Ангарска Сергея Петрова из-за нарушений антикоррупционного законодательства, выявленных в декларации о доходах. В сентябре 2020 года господин Петров в третий раз избрался мэром Ангарского городского округа и занимает эту должность по сей день.

Судебный эксперт Экспертной группы Veta Александр Терентьев поясняет, что глава Чувашии может поддержать инициативу депутатов, но не снять самостоятельно с должности главу Новочебоксарска. По словам эксперта, для этого требуется либо решение городского собрания депутатов при соблюдении требования о большинстве в 2/3 голосов, либо наличие четких юридических оснований, предусмотренных законодательством — прямое нарушение закона со стороны действующего мэра или вступивший в силу приговор суда в его отношении.

Анар Зейналов