Кисловодский нацпарк вошел в тройку самых посещаемых в России

Кисловодский национальный парк в Ставропольском крае вошел в тройку лидеров по посещаемости среди особо охраняемых природных территорий федерального значения в I квартале 2025 года. За этот период его посетили более 790 тыс. человек, причем максимальное число гостей — 326 тыс. — зафиксировано в марте, сообщает пресс-служба Минприроды России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Первенство по количеству туристов удерживает Сочинский национальный парк, который за январь-март 2025 года принял свыше 1 млн гостей. Вторую позицию занял нацпарк «Лосиный остров» в Московской области с показателем 850 тыс. посетителей.

В четверку объектов, принявших более 100 тыс. туристов, также вошли нацпарк «Красноярские столбы» (Красноярский край) — 187 тыс. человек, «Приэльбрусье» (Кабардино-Балкария) — 162 тыс. человек, «Куршская коса» (Калининградская область) — 143 тыс. человек, Кавказский заповедник (Краснодарский край, Республика Адыгея и Карачаево-Черкесская Республика) — 126 тыс. человек.

Всего за первый квартал 2025 года национальные парки России посетили 3,9 млн туристов, что на 70% превышает аналогичный показатель прошлого года..

Николай Аксенов