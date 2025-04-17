На Ямале запретили курение возле остановок

Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа единогласно приняло закон, запрещающий курение табака, никотиносодержащих продуктов и электронных сигарет около остановок общественного транспорта (в радиусе не менее 15 метров).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Виды Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Законопроект представила вице-спикер заксобрания ЯНАО Наталия Фиголь. «Закрытые остановки — это комфорт, но без должного контроля они превращаются в зоны риска. Мы должны создать безопасную среду для всех, особенно для уязвимых групп населения. Введение запрета на курение на остановках не просто ограничение, а забота о здоровье каждого жителя Ямала»,— пояснила она.

Полномочия по контролю за выполнением закона передаются органам местного самоуправления. Штрафы за нарушение составят от 500 до 1500 руб. Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Напомним, Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в десятку курящих регионов страны. В ЯНАО курят 89 тыс. человек при населении численностью 515 тыс. человек.

Демид Лобанов