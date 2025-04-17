Футболист Виргил ван Дейк продлил контракт с «Ливерпулем»

Нидерландский защитник Виргил ван Дейк продлил соглашение с «Ливерпулем», сообщает пресс-служба команды. Контракт рассчитан на два года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Klein / Reuters Фото: David Klein / Reuters

«Я испытываю гордость и радость. Это просто невероятно. Тот путь, который я уже прошел в своей карьере, и возможность продлить его еще на два года в этом клубе — это потрясающе, и я так счастлив»,— заявил футболист.

Виргилу ван Дейку 33 года. Он представляет «Ливерпуль» с января 2018 года, в 2023 году стал капитаном команды. Выступая за клуб, стал победителем Лиги чемпионов (2018/19) и клубного чемпионата мира (2019). Является обладателем Кубка (2021/22) и Суперкубка Англии (2022), а также обладателем Суперкубка UEFA (2019). В составе национальной команды Нидерландов участвовал в финале Лиги Наций.

В текущем сезоне ван Дейк провел 44 матча в различных турнирах, в которых отметился четырьмя голами и отдал результативный пас. Всего за «Ливерпуль» он забил 27 голов и сделал 9 передач.

На прошлой неделе «Ливерпуль» объявил о продлении контракта с египетским нападающим Мохаммедом Салахом.

Таисия Орлова