Выдача потребкредитов в Челябинской области за год снизилась в два раза

В марте банки выдали жителям Челябинской области 30,5 тыс. потребительских кредитов. По сравнению с мартом 2024 года показатель сократился на 56,7%, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране россияне оформили в прошлом месяце 1,2 млн потребкредитов. Это на 57% меньше, чем год назад. Самое сильное снижение выдачи займов зафиксировано в Оренбургской (-62,6%), Саратовской (-60,6%), Ленинградской (-59,8%) и Кемеровской (-58,8%) областях, а также в Пермском крае (-58,5%). При этом к февралю 2025-го показатель увеличился на 0,5%.

Как отмечают в НБКИ, с декабря прошлого года темпы кредитования остаются примерно на одном уровне, что говорит об определенной стабилизации. По мнению аналитиков, можно ожидать роста в этом сегменте займов. Многие клиенты, вынужденные привлекать дорогие кредиты, захотят их рефинансировать.

Виталина Ярховска