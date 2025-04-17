Курское «Динамо» выиграло «утешительный турнир» премьер-лиги

Женский баскетбольный клуб «Динамо» победил сыктывкарскую «Нику-Лузалес» в матче за пятое место в чемпионате премьер-лиги. Встреча прошла сегодня на временной домашней арене курянок в Туле. Она завершилась со счетом 79:61 (21:13,21:17,17:17,20:14).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ильнар Тухбатов, Коммерсантъ Фото: Ильнар Тухбатов, Коммерсантъ

Самыми результативными игроками курской команды стали Дарья Репникова, заработавшая 16 очков, Киара Линскенс (15 очков и 14 подборов), Ольга Фролкина, Жасмин Томас и Нина Глонти (по девять очков).

В течение чемпионата «Динамо-Курск» находилось в верхней части турнирной таблицы. Однако в четвертьфинале команда проиграла красноярскому «Енисею» и не смогла бороться за медали.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова