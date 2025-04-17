На ревнивого водителя BMW завели дело после остановки автобуса с помощью ружья

Полиция задержала 45-летнего водителя BMW, который с ружьем наперевес остановил рейсовый автобус на Приморском шоссе, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В ходе обыска, проведенного в частном доме водителя немецкой иномарки в поселке Озерки под Выборгом, правоохранители нашли самозарядный гладкоствольный карабин «Сайга–410К», оружие направили на экспертизу.

Как писал ранее «Ъ-СПб», поздно вечером 14 апреля мужчина, работающий агентом по недвижимости, решился на отчаянный поступок из-за 41-летней сожительницы, которая возвращалась домой в автобусе.

Злоумышленник посчитал, что в салоне транспортного средства находится много конкурентов. Ревность довела его до того, что он заставил водителя автобуса открыть дверь и вывел благоверную из салона.

Андрей Маркелов