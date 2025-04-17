WSJ: «Хамас» с трудом платит своим бойцам из-за нехватки наличности

По данным The Wall Street Journal, ссылающейся на источники в американских и израильских спецслужбах, палестинская террористическая группировка «Хамас» испытывает острый дефицит наличных средств. Сообщается, что работа каналов финансирования заметно ухудшилась после ударов израильской армии и действий спецслужб. В последние несколько недель они ликвидировали одного из посредников, осуществлявших поставки валюты в сектор Газа для руководства «Хамаса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hatem Moussa / AP Фото: Hatem Moussa / AP

В результате многие высокопоставленные члены террористической группировки получили за последний месяц лишь половину жалованья. Рядовые боевики, которые получают в месяц $200–300, страдают от задержек в выплатах. WSJ отмечает, что, даже если «Хамасу» удается получить денежные средства, становится все труднее распространять их среди рядовых членов.

«Возможности по распределению средств сейчас крайне ограниченны,— цитирует издание эксперта по экономике сектора Газа Эйяла Офира.— Обычно деньги для боевиков развозит специальный курьер, либо организуется пункт выдачи наличных, но сейчас такие курьеры или пункты все чаще становятся целью для израильских войск».

Евгений Хвостик