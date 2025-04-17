54-летний местный житель Альметьевска потерял 29 млн руб. в результате общения с неизвестными. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Альметьевске местный житель потерял 29 млн рублей в разговоре с неизвестными

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Альметьевске местный житель потерял 29 млн рублей в разговоре с неизвестными

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В начале апреля потерпевшему в мессенджере пришло сообщение от руководителя предприятия о подозрении сотрудников в финансировании террористов Флория. Затем последовали многочисленные звонки от разных лиц, представлявшихся аудиторами, прокурорами и представителями государственных структур.

Сначала мужчина подготовил имеющуюся у него наличность в сумме 995 тыс. руб. для официальной проверки. Следующий звонок поступил от «следователя Генпрокуратуры», сообщившего, что на имя пострадавшего взят крупный кредит размером 3 млн руб.

Звонившие уговорили альметьевца перевести имеющиеся деньги на специальный безопасный счет. Для этого мужчина специально приобрел новый мобильный телефон и установил специальную программу для перевода средств.

Затем неизвестные потребовали, чтобы мужчина еще раз проверил возможность незаконного кредита на свое имя и заранее погасил задолженность, оформив собственный займ на 4 млн руб. Когда попытка первого банка оказалась неудачной, потерпевший отправился в другой банк и успешно получил необходимую сумму, которую сразу отправил неизвестным.

Через некоторое время потерпевшему позвонили снова и заявили, что его личный автомобиль объявлен в розыск и готовится к продаже на аукционе. Чтобы избежать неприятностей, жертва согласилась продать машину, заложив ее за 2 млн руб., и опять отправил деньги мошенникам.

Далее мужчину убедили, что необходимо предотвратить оформление нового займа. После этого он повторно оформил небольшой займ на 1 млн руб. и вновь передал деньги неизвестным. Но вскоре выяснилось, что указанные ранее суммы недостаточны, так как декларационная информация расходится с официальными доходами, заявленными человеком. Испугавшись последствий, мужчина решает продать принадлежавшие ему акции крупной нефтяной компании. После подписания необходимых документов и снятия денежных средств с брокерского счета мужчина, сняв полученные 19,9 млн руб. наличными, передал их неизвестным.

Затем потерпевшему сказали, что проданный ранее автомобиль находится под угрозой повторной реализации, и необходимо съездить в Набережные Челны для повторного переоформления документов.

Там он познакомился с подставным лицом, которое помогло ему провести сделку купли-продажи автомобиля через ломбард. Продав авто за 3,3 млн руб., он оставил значительную часть средств за услугу залога, а оставшуюся сумму снова отправил неизвестным.

По возвращению домой потерпевший встретил своего настоящего руководителя. После этого он написал заявление в полицию. Сумма ущерба составила 29,2 млн руб.

Сейчас ведется расследование по уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Артём Дергунов