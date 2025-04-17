В Астрахани построят еще один ПВС для бесхозных собак за 58 млн рублей

Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству Астрахани намерено построить еще один пункт временного содержания (ПВС) животных без владельца. Соответствующий тендер стоимостью 57,8 млн руб. объявлен на портале «ЕИС Закупки».

Согласно проекту контракта, ПВС должен появиться в селе Биштубинка Наримановского района. Подрядчику требуется завершить работы до 15 ноября текущего года.

Прием заявок на участие в закупке продлится до 28 апреля. Итоги подведут 5 мая.

Нина Шевченко