Опрос: Около 50% трудоустроенных петербуржцев собираются искать подработку

Трудоустроенные петербуржцы все активнее интересуются подработкой. К такому выводу пришли аналитики рекрутинговой платформы hh.ru, результаты исследования опубликовала пресс-служба сервиса.

Так, поиск подработки в ближайшее время планируют 47% трудоустроенных горожан. Как отмечают аналитики, в сравнении с ситуацией в конце 2024 года доля таких респондентов немного выросла — тогда подобный ответ дали 44% опрошенных.

Доля же тех, кто совсем не заинтересован в поиске подработки, в последние месяцы, соответственно, сокращается. Если в конце прошлого года такой ответ дали 45% горожан, то в начале 2025-го их число сократилось до 41%. Количество местных жителей, уже имеющих вторую работу, в течение последних нескольких лет соответствует отметке в 7-8%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что аналитики hh.ru выяснили, какие слова и фразы больше всего раздражают петербуржцев на работе. В этот перечень попали «Я тебя услышал», «Надо было вчера», «От слова "совсем"», «Заранее спасибо» и «Будем на связи».

Дарья Астанина