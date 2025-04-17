Песков назвал назначение Глазьева госсекретарем Союзного государства ротацией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил назначение Сергея Глазьева на пост госсекретаря Союзного государства «естественной ротацией». Об этом он заявил на брифинге в четверг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Что касается кадровых изменений, ну, идет ротационный процесс, это тоже естественно»,— прояснил он.

Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что следующим госсекретарем Союзного государства станет Сергей Глазьев. Он выразил уверенность в том, что «эффект будет хорошим».

Сергей Глазьев заявил, что на новом посту будет способствовать тому, чтобы идеи Союзного государства «реализовывались по последнему слову экономической науки». Речь идет о таких вопросах, как равные условия хозяйствования, равные права граждан, общие механизмы развития, расширение кооперации, создание конкурентоспособной экономики, которая могла бы развиваться опережающим образом, пояснил господин Глазьев.

Ранее Сергей Глазьев занимал пост министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. С января занимал должность заместителя секретаря Союзного государства.

Анастасия Домбицкая