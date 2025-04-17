В Самаре возбуждено дело после падения ребенка в колодец
Расследуется уголовное дело о травмировании ребенка 2016 года рождения в Самаре. Преступление квалифицировано по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Перед этим СМИ сообщили о падении девочки в открытый канализационный люк в Самаре. Происшествие случилось у жилого дома на улице Фасадной в Куйбышевском районе Самары.
По предварительной информации, возможной причиной этого могла стать недобросовестная работа ресурсоснабжающей организации. Расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства.