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В Самаре возбуждено дело после падения ребенка в колодец

Расследуется уголовное дело о травмировании ребенка 2016 года рождения в Самаре. Преступление квалифицировано по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Перед этим СМИ сообщили о падении девочки в открытый канализационный люк в Самаре. Происшествие случилось у жилого дома на улице Фасадной в Куйбышевском районе Самары.

По предварительной информации, возможной причиной этого могла стать недобросовестная работа ресурсоснабжающей организации. Расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства.

Георгий Портнов

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