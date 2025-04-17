В Самаре возбуждено дело после падения ребенка в колодец

Расследуется уголовное дело о травмировании ребенка 2016 года рождения в Самаре. Преступление квалифицировано по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Перед этим СМИ сообщили о падении девочки в открытый канализационный люк в Самаре. Происшествие случилось у жилого дома на улице Фасадной в Куйбышевском районе Самары.

По предварительной информации, возможной причиной этого могла стать недобросовестная работа ресурсоснабжающей организации. Расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства.

Георгий Портнов