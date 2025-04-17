Двух ижевчан задержали по подозрению в угоне и продаже автомобиля «Нива»

В Ижевске задержали двух местных жителей, подозреваемых в угоне и продаже автомобиля «Нива», сообщает пресс–служба МВД России по Удмуртии. Ущерб составил 1,1 млн. руб.

Следствие считает, что один из подозреваемых с помощью ножниц и ножа вскрыл транспорт, припаркованный на ул. Тверской, но не смог отключить сигнализацию. На следующий день он вернулся со вторым фигурантом, который отключил сигнализацию, разблокировал руль и завел автомобиль путем замыкания проводов.

После угона автомобиля, подозреваемые продали его «бесконтактным способом» за 80 тыс. руб. Было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража» (до 10 лет лишения свободы).