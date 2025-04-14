Двое военнослужащих получили реальные сроки за теракты в Курской области

2-й Западный окружной военный суд признал двух военнослужащих ВСУ Сергея Харсуна и Святослава Мельника виновными в совершении террористических актов в Курской области (пп.«а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Харсуна приговорили к 15 годам лишения свободы, Мельника — к 15,5 годам. Первые пять лет они проведут в тюрьме, остаток срока — в колонии строгого режима. Об этом сообщили в СКР.

Судом установлено, что в августе 2024 года Харсун, Мельник и другие военнослужащие 61-й отдельной штурмовой бригады ВСУ вторглись на территорию России на автомобиле «Козак» для совершения террористических актов.

Находясь в населенных пунктах Суджа и Черкасская Конопелька Курской области, обвиняемые занимали боевые позиции в больницах и жилых домах. Харсун и Мельник неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению. Кроме этого, они запугивали граждан и мешали их эвакуации.

25 августа в ходе боевых действий Харсун и Мельник были задержаны российскими военнослужащими.

На прошлой неделе стало известно о том, что в суд передано дело полковника ВСУ Дениса Дикого. Его обвиняют в совершении теракта в составе организованной группы, повлекшего причинение значительного ущерба и смерть человека.

Ульяна Ларионова