Швейцарский UBS перестал быть крупнейшим банком континентальной Европы по рыночной капитализации. Как сообщает Financial Times (FT), обвал рынка, вызванный пошлинами президента США Дональда Трампа, ударил по UBS сильнее, чем по его конкурентам. С 2 апреля акции UBS потеряли около 14%, а акции испанского Santander — только 5%, что и сделало его новым лидером континентальной Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Keystone, Alessandro Della Bella / AP Фото: Keystone, Alessandro Della Bella / AP

Еще в середине февраля рыночная капитализация UBS приближалась к €120 млрд. Но на закрытии торгов в среду, 16 апреля, она уже была на уровне €85,7 млрд. В то же время капитализация Santander после вчерашних торгов составила €91,3 млрд. В топ-4 вошли также французский BNP Paribas с капитализацией €80,9 млрд и итальянский UniCredit (€78,9 млрд). Самым крупным банком всей Европы по рыночной капитализации остается британский HSBC — £137,8 млрд.

По словам аналитиков, которых опросила FT, причин у более значительного падения акций UBS, чем у его конкурентов, несколько. Как отмечает аналитик Morningstar Йоханн Шольц, UBS «гораздо больше, чем другие европейские банки, зависит от рынка США». Аналитик Vontobel Андреас Вендитти с этим согласен и добавляет, что UBS еще и «больше глобально диверсифицирован, чем его конкуренты, а это не помогает в ситуации деглобализации и геополитической напряженности».

Алена Миклашевская