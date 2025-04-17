В Нижегородской области выросла конкуренция за рабочие места

В первом квартале 2025 года на одно рабочее место в Нижегородской области претендовали пять соискателей. По данным кадрового агентства Headhunter, в годовом выражении уровень конкуренции в регионе вырос более чем на два пункта. За аналогичный период прошлого года на одну вакансию в Нижегородской области приходилось 2,8 активных резюме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В кадровом агентстве считают, что это произошло из-за того, что в 2025 году нижегородцы стали больше выходить на рынок труда, обновлять резюме и мониторить ситуацию для возможной смены работы. За последние 30 дней темп активности местных жителей на платформе вырос на 40%.

Наиболее высокий уровень конкуренции в Нижегородской области зафиксирован в сфере искусства и массмедиа (более 22 соискателей на вакансию), в консалтинге (более 20 человек), а также среди топ-менеджеров (более 19 человек). Также выросла конкуренция в сфере маркетинга, информационных технологий, безопасности и управления персоналом.

Самая низкая динамика прироста соискателей — в розничной торговле, среди работников сферы красоты и фитнеса, медицине и фармацевтике, в производстве и сервисном обслуживании.

«Коварность ситуации заключается в том, что, несмотря на общий рост соискательской активности по ряду наиболее дефицитных сфер, где сильнее всего требуются работники, уровень конкуренции не вырос. Таким образом, профицит соискателей сейчас наблюдается в сферах, где и так не было серьезного дефицита», — отмечают в компании.

Анастасия Титова