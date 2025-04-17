Министр физкультуры и спорта Хакасии покидает пост

Министр физической культуры и спорта Республики Хакасия Сергей Кочан подал в отставку. По данным пресс-службы правительства региона, он уволился по собственному желанию, сославшись на состояние здоровья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство спорта Республики Хакасия Фото: Министерство спорта Республики Хакасия

В сообщении отмечается, что глава республики Валентин Коновалов поблагодарил господина Кочана за вклад в развитие спорта. «В республике развивается инфраструктура: строятся объекты, открываются площадки, закупается инвентарь. Безусловно, это итог системной работы»,— отметил он.

В свою очередь, спикер верховного совета Сергей Сокол назвал отставку министра следствием того, что «правительство Хакасии начало прислушиваться к рекомендациям верховного совета». Он напомнил, что депутаты неоднократно критиковали деятельность минспорта. В частности, за «отказ от проведения ставших визитной карточкой Хакасии борцовских турниров».

Сергей Кочан работал министром с декабря 2020 года.

Валерий Лавский