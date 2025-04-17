В Самарской области в 2025 году планируют установить новые детекторы у 150 светофоров

В текущем году в регионе планируется внедрить интеграционную платформу Интеллектуальной транспортной системы (ИТС) и установить более 150 новых детекторов у светофоров. Об этом сообщает минтранс Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что это позволит «собирать данные о дорожном движении в реальном времени», улучшить регулирование светофоров и планирование дорожных работ. Система способствует снижению транспортных заторов и повышению безопасности. Время прохождения участков с видеодетекторами сократилось на 9-22%, а скорость потока увеличилась на 7-18%.

В прошлом году количество ДТП снизилось на 9% по сравнению с 2020 годом, количество погибших — на 19%, раненых — на 9%.

По информации министерства, в настоящее время в Самарско-Тольяттинской агломерации установлено более 800 видеодетекторов, 5 метеостанций и модернизировано 336 светофоров. Создан центр обработки данных для управления дорожным движением.

Руфия Кутляева