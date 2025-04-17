Коннор Макдэвид восьмой раз в карьере набрал 100 очков за сезон в НХЛ

Канадский нападающий клуба «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид восьмой раз за карьеру набрал 100 очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он стал четвертым игроком в истории лиги, которому это удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeff Chiu / AP Фото: Jeff Chiu / AP

Не менее восьми 100-очковых сезонов за карьеру проводили канадцы Уэйн Гретцки (15), Марио Лемье (10) и Марсель Дионн (8).

В ночь на 17 апреля Макдэвид набрал 100-е очко, отметившись результативной передачей в матче против «Сан-Хосе Шаркс» (3:0). В текущем регулярном чемпионате Макдэвид записал в свой актив 26 голов и 74 паса.

Коннору Макдэвиду 28 лет. В составе «Эдмонтона» он играл в финале Кубка Стэнли в сезоне-2023/24, где клуб уступил «Флориде Пантерз» со счетом 3:4 в серии до четырех побед. При этом форвард выиграл «Конн Смайт Трофи» — приз лучшему игроку play-off — и стал шестым игроком в истории лиги, получившим эту награду в составе проигравшей команды. Пять раз канадец выигрывал «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного сезона), три раза — «Харт Мемориал Трофи» (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата). Макдэвид завоевывал «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу регулярного сезона). Также является обладателем «Тед Линдсей Эворд» (приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов НХЛ).

«Эдмонтон Ойлерс» завершил регулярный чемпионат на третьем месте Тихоокеанского дивизиона, набрав 101 очко в 82 матчах регулярного чемпионата. В первом раунде play-off команда сыграет с «Лос-Анджелес Кингс».

Таисия Орлова