Почти 1 тысячу аккаунтов водителей СИМ заблокировали в Ижевске с начала сезона

Почти 1 тыс. аккаунтов водителей электросамокатов в Ижевске заблокировали МТС «Юрент» и Whoosh сначала сезона, сообщает пресс-служба первого оператора кикшериента. Кроме того, за 3,5 недели было выписано 60 штрафов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Самым распространенным нарушением является неправильная парковка, на нее приходится 70% штрафов. Далее идет неспешивание на пешеходном переходе и езда вдвоем на одном электросамокате — это 15 и 10% штрафов соответственно. Нарушения фиксируют сотрудники операторов, правоохранители и горожане через чат-ботов.