Из Китая в Екатеринбург привезли 18 тонн киви

В Екатеринбург 6 марта на автомобильном транспорте на склад временного хранения доставили 18 тонн киви из Китая, сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Продукция сопровождалась фитосанитарным сертификатом, подтверждающим ее соответствие требованиям страны-импортера. Специалисты Россельхознадзора и Екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» проверили ввезенный товар. В ходе досмотра были отобраны образцы для исследований и экспертиз. По результатам проверки карантинные объекты не выявлены.

Напомним, на прошлой неделе в Свердловскую область доставили 9,9 тонн свежей клубники из Турции. Груз прибыл в Екатеринбург на склад временного хранения.

Ирина Пичурина