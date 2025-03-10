Из Китая в Екатеринбург привезли 18 тонн киви
В Екатеринбург 6 марта на автомобильном транспорте на склад временного хранения доставили 18 тонн киви из Китая, сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Продукция сопровождалась фитосанитарным сертификатом, подтверждающим ее соответствие требованиям страны-импортера. Специалисты Россельхознадзора и Екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» проверили ввезенный товар. В ходе досмотра были отобраны образцы для исследований и экспертиз. По результатам проверки карантинные объекты не выявлены.
Напомним, на прошлой неделе в Свердловскую область доставили 9,9 тонн свежей клубники из Турции. Груз прибыл в Екатеринбург на склад временного хранения.