Вход в Главный музейный комплекс Эрмитажа вновь закрыли из-за анонимного сообщения об угрозе. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

«Вход в здания временно закрыт, проводится проверка экспозиционных залов и служебных помещений»,— написали в официальном Telegram-канале музея.

Посетители с билетами на 17 апреля смогут посетить Главный музейный комплекс Эрмитажа позже в этот же день или в любой другой. О возобновлении штатной работы учреждения будет сообщено дополнительно.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Эрмитаж закрывали для посетителей из-за сообщения об угрозе безопасности 15 апреля.

Дарья Астанина