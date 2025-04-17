Инвестиции в науку

Лауреатами станут ученые, которые открывают новые перспективы развития науки и технологий в России. Призовой фонд премии — 76,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка

Премия вручается в трех основных номинациях: «Физический мир» — физика, химия, астрономия, науки о Земле и технические науки; «Науки о жизни» — биология, медицина и сельскохозяйственные науки; «Цифровая вселенная» — математика (включая математические методы в экономике), компьютерные науки и информатика (в том числе искусственный интеллект и машинное обучение).

Премия отмечает работающих в нашей стране ученых за совокупность выдающихся фундаментальных научных достижений за последние десять лет и созданный задел будущих открытий. Приз персональный — 20 млн руб. каждому победителю.

Еще три номинации предусмотрены для молодых ученых: «AI в науке. Физический мир», «AI в науке. Науки о жизни», «AI в науке. Цифровая вселенная». В этих номинациях на премию выдвигаются коллективы до трех исследователей не старше 35 лет, которые за последние пять лет совершили яркое научное достижение, полученное с применением AI. Каждый коллектив лауреатов получит 4,5 млн руб. и еще 1 млн руб. на облачные вычисления.

Сопредседатели комитета премии — президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор Сколковского института науки и технологий, академик РАН Александр Кулешов.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

«Научная премия “Сбера” — не просто финансовая поддержка, а инвестиции в будущее российской науки и развитие технологий, которые преобразуют целые отрасли. Мы создали ее, чтобы помогать ученым совершать открытия, которые меняют не только нашу страну, но и весь мир. Несомненно, ключевую роль в этом процессе сыграет искусственный интеллект, он будет мощным инструментом ускорения передовых исследований и прорывов. В этом году уже четвертый сезон премии, и я убежден, что именно сейчас, в эпоху стремительных технологических изменений, российским исследователям как никогда нужны ресурсы и признание. Пусть в отечественной науке зажгутся новые имена, а мы их поддержим».

Александр Кулешов, академик РАН, ректор «Сколтеха»:

«Премия “Сбера” — глоток свежего воздуха, знак внимания ученым, который позволяет им мечтать о большем. Без амбиций и устремлений не сделать большую науку и прорывные технологии. Мы должны поддерживать ученых в их стремлении открывать этот мир и делать его лучше и безопаснее».

Номинировать ученых могут официально приглашенные «Сбером» российские организации, которые ведут научную, исследовательскую или образовательную деятельность, а также персонально российские и международные ученые, предприниматели и представители инвестиционного сообщества в сфере технологий. Заявки будут оценивать участники академического сообщества. Лауреатов определит комитет из авторитетных ученых, специалистов разных областей науки и представителей высокотехнологичных компаний. Победителей наградят в конце 2025 года в Москве.

«Сбер» учредил Научную премию в 2021 году, в Год науки и технологий в России. Ее лауреатами уже стали 12 ученых, которые получили 196,5 млн руб. призовых. В номинации «Цифровая вселенная» побеждали академики РАН и доктора физико-математических наук Александр Холево и Евгений Тыртышников, доктор физико-математических наук Евгений Бурнаев. В номинации «Науки о жизни» победу одержали академик РАН, доктор химических наук Александр Габибов, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Алексей Полилов и академик РАН, доктор биологических наук Сергей Лукьянов. В номинации «Физический мир» лауреатами становились академики РАН — доктор физико-математических наук Юрий Оганесян и доктор химических наук Валентин Анаников, а также член-корреспондент РАН, доктор химических наук Евгений Антипов.

Первыми лауреатами в номинациях для молодых ученых «AI в науке» в 2024 году стали доктор химических наук Александр Квашнин и кандидаты физико-математических наук Марк Иванов и Алексей Коротин.