Минэнерго Украины: Киев и Вашингтон заинтересованы в совместном контроле над ЗАЭС

Украина и США имеют общий интерес в возвращении Запорожской АЭС (ЗАЭС) под контроль Украины. Об этом заявил глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко во время выступления на дискуссионной панели Атлантического совета (признан в РФ нежелательной организацией). По его словам, обе страны заинтересованы в ее эксплуатации для реализации совместных энергетических проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Uncredited / AP Фото: Uncredited / AP

«Она (ЗАЭС.— "Ъ") может принести новые возможности для сотрудничества между нами, например, когда речь идет об экспорте электроэнергии,— сказал Герман Галущенко.— Кроме того, мы будем нуждаться в большем количестве электричества для любого проекта, который может быть имплементирован в Украине, вместе с Соединенными Штатами» (цитата по «РБК-Украина»). «Нам нужно больше электричества для масштабного восстановления страны, и это очень важно»,— добавил он.

Герман Галущенко назвал катастрофическим прецедентом допущение международным сообществом передачи ЗАЭС под контроль РФ после окончания боевых действий. По его словам, «это поставит под угрозу все достижения цивилизованного мира в сфере мирного использования ядерной энергии». «Никто не сможет позволить себе инвестировать в атомную энергетику, если одна страна может силой захватить и оккупировать крупнейшую в Европе атомную станцию»,— подчеркнул он.

19 марта президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, по итогам которого в Вашингтоне заявили, что США готовы взять под свой контроль украинские атомные электростанции, чтобы обеспечить их защиту и сделать энергоснабжение Украины более эффективным. В Киеве же заявили, что речь шла об одной атомной станции — Запорожской АЭС.

Власти Украины потеряли доступ к Запорожской АЭС в марте 2022 года. С тех пор станцию и всю территорию вокруг нее контролирует Россия. 17 марта текущего года глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что напряженность вокруг АЭС не снижается.

Подробнее о переговорах США и Украины — в материале «Принцип неопределенности АЭС».

Анастасия Домбицкая