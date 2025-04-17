Нижегородского бизнесмена обвинили в хищении 2,3 млн рублей при утилизации ТКО

В Нижегородской области местного предпринимателя обвинили в хищении бюджетных 2,3 млн руб. при выполнении работ по утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). По данным полиции, в 2022 году он стал победителем тендера по выбору подрядчика для обработки и утилизации неопасных отходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

После победы на конкурсе предприниматель заключил муниципальный контракт с администрацией Балахнинского муниципального округа на 6,9 млн руб. Также он заключил договор с АО «Ситиматик», по условиям, которого он должен был свозить отходы на специальные полигоны в Городецком и Балахнинском районах.

Согласно сметной документации, предприниматель сдал на полигоны для дальнейшей утилизации почти 3,4 тыс. кубометров твердых коммунальных отходов. При этом в акте о приемке выполненных работ он указал, что сдал на полигон 7,39 тыс. кубометров.

В результате муниципальным бюджетам был причинен материальный ущерб в особо крупном размере. Свою вину в ходе следствия предприниматель признал и добровольно возместил причиненный материальный ущерб в полном объеме.