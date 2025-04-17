В Сочи вынесли условный приговор за гибель ребенка на теннисном корте

Хостинский районный суд Сочи вынес приговор начальнику спортивно-оздоровительной службы санатория «Электроника». Фигурант дела признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В мае 2024 года начальник спортивно-оздоровительной службы допустил установку кустарной металлической рукояти для регулировки натяжения сетки на теннисном корте, что не соответствовало стандартам безопасности. Это привело к трагическому инциденту.

Во второй половине мая 2024 года шестилетний мальчик, который находился в санатории «Электроника» с родителями, во время игры на корте наткнулся на эту металлическую ручку. В результате ребенок получил серьезное ранение живота и скончался.

На судебном заседании подсудимый признал свою вину. Суд, учитывая все обстоятельства дела и личные характеристики виновного, решил, что исправление возможно без реального лишения свободы.

Фигуранту дела назначено условное наказание в виде трех лет лишения свободы с запретом заниматься деятельностью, связанной с организацией спортивно-оздоровительных услуг, на тот же срок.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Мария Удовик