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Пензенский агропром выплатит 250 тыс. за несвоевременную уплату экосбора

Росприроднадзор обязал пензенское ООО «Агропром продукты питания» выплатить 250 тыс. руб. штрафа за несвоевременную уплату экосбора. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям выявило нарушение в ходе мониторинга поступлений экологических платежей. Организация допустила просрочку уплаты экосбора за позапрошлый год. Платеж должен был поступить до 15 апреля 2024 года.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство вынесло постановление о привлечении указанной организации к административной ответственности. ООО «Агропром продукты питания» оштрафовали на 250 тыс. руб.

Павел Фролов

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